Millises seisus on Eesti meelelahutusmeedia? Mihkel Raua avakülaline on sel nädalal kõige enam kõneainet pakkunud persoon, endine portaali Elu24 peatoimetaja Anu Saagim.

Taas on päevakorrale tõusnud naiste ja meeste vaheline ebavõrdsus ühiskonnas, hoopis vähem räägitakse aga Eesti meestest, kuidas naised neid kohtlevad ja milline on nende vaimne tervis. Just meestest Mihkel Raud otsekoheste väljaütlemistega kolumnisti ja Eesti meeste eest võitleja Jesper Parvega räägibki.

“Kolmeraudse” huumorinurgas astub seekord stand-up’kavaga üles Jan Uuspõld, kellega Mihkel Raud ka juttu ajab. Muusikat teevad Erki Pärnoja ning Estbel.

“Kolmeraudne” on TV3 otse-eetris täna õhtul kell 21:35.