Piim ja piimatooted kuuluvad kindlalt eestimaalaste toidulauale, aastatagusega võrreldes ei ole piimatoodete tarbimises olulisi muutusi toimunud.

Joogipiima tarbib igapäevaselt 55% Eesti lastest ning 46% täiskasvanud elanikest. Teine laiema igapäevase tarbijaskonnaga tooterühm on juust, mida tarbib igapäevaselt 41% täiskasvanutest ning 28% lastest, selgub tänavu jaanuaris läbi viidud tarbijauuringust.

"Piima peavad nii lapsed kui täiskasvanud kasulikuks toiduaineks, kuigi aastaga on suuresti tänu meedias levivale vastukäivale infole hinnang piima kasulikkusele õige pisut langenud ‒ täiskasvanute seas on veidi kasvanud neutraalse hinnangu andjate osakaal. Kui täiskasvanud peavad piima sagedamini pigem kasulikuks, siis laste seas on hoiak kindel ‒ ligi kolmveerand lastest peab piima väga kasulikuks. Seejuures kinnitab kolmveerand lastest ka seda, et piim neile maitseb," selgitab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.



Sõrmuse sõnul viib Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda juba kolmandat aastat ellu programmi "Piim – päeva pärl!", mille käigus soovitakse eelkõige noortele rääkida piima ja piimatoodete vajalikkusest ning headest omadustest.

20-22. aprillini on Tartus Maamessil taas avatud piimabaar, kus saab maitsta erinevaid piimatooteid, Eesti Piimandusmuuseum tutvustab traditsioonilist võitegu ning Järvamaa Kutsehariduskeskus ja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool tutvustavad piimaga seotud erialade õppimisvõimalusi.





UURINGUST: