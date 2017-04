Peaminister Jüri Ratas kutsuti täna "Aktuaalse kaamera" stuudiosse kommenteerima riigieelarvestrateegiat. Saatejuhid aga kasutasid juhust, et küsida muu hulgas Rataselt kui Keskerakonna esimehelt seisukohta Tallinna aumärgi ja Tallinna Televisiooni küsimustes.

"Kindlasti tänane valitsus ei ela tulevaste põlvede arvelt. Meie soov on teha seda, et me suudaksime saavutada selle majanduskasvu potentsiaali, mida meie majandusnäitajad meile annavad," rääkis Ratas. "Me loomulikult taotleme suuremat majanduskasvu."

Saatejuhi väitega, et jagama hakatakse raha , mida reaalselt ei ole olemas, Ratas ei nõustunud. "Riigieelarvestrateegiat ei saa teha selliselt, et me jagame raha, mida loodame tulevikus saada. Me saame teha ainult neid kulutusi, kus on peal reaalne kate," sõnas Ratas.