"Reporteri" ilmatüdruk Marit abiellus oma kallima Erikuga.

"Kihlusime kaks aastat tagasi, 6. märtsil ühel tavalisel õhtupoolikul. Peigmees käis nädal aega ringi, kihlasõrmus taskus, oodates õiget momenti, millal ettepanek teha," meenutab "Reporteri" ilmatüdruk Marit, kes 8. aprillil oma kallima Erikuga abiellus.

Marit, kes kannab endise perekonnanime Mittal asemel nüüd kallima perekonnanime Rattasepp, kiidab meest, et too ettepaneku tegemisega nii kaua vastu pidas. "Küpsetasin parasjagu köögis kooki, kui ta enam vastu panna ei suutnud ja ütles: "Kallike, mul on sulle üks küsimus"," meenutab Marit.