Noor tippdirigent Risto Joost on mõnes mõttes unikaalne nähtus, kes võib keset kontserti ühel hetkel dirigeerimise pooleli jätta, end näoga saali poole pöörata ja jahmatada publikut erakordse vokaalse etteastega. Tallinna Filharmoonia ja Birgitta festivali kunstiline juht veedab palju aega lennukis ja lennujaamades ning vabu päevi tuleb ette paaril korral aastas. "Mõõdukas stress on minu konstantne seisund, aga selline dirigendi elu ongi," teatab ta seejuures vaat et muretult.

Risto Joostil on intervjuuks aega napp 40 minutit. Tema päevakava on minutipealt paigas: pärast intervjuud Estoniasse orkestriproovile ning sealt juba lennukile ja Leipzigi suunas – alates 2015. aastast on Joost MDR Rundfunkchor Leipzig (eesti k Kesk-Saksamaa ringhäälingukoor) kunstiline juht.

"See on väga detailne amet," kinnitab Joost.

"Kui Stockholmis õppisin, öeldi mulle kohe alguses, et üks dirigendi stuudiumiaasta maksab sama palju kui hävituspiloodi koolitamine Rootsi kuninglikus õhuväes. Dirigendi koolitamine nõuab nii ressurssi kui ka oskusi. Aga see omakorda tähendab, et need oskused, mida ta omandama peab, on väga spetsiifilised."