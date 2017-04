Liiklustalguline, Põhja prefektuuri kesklinna politseijaoskonna patrulltalituse juht Taavi Kirss tõi näiteid ohtlikest kohtadest. "Näiteks Ristiku tänaval on põhikool ja mitu lasteaeda ning kiiruspiirang 40 km/h, kuid autojuhid pahatihti sellest ei hooli. Alles hiljuti sõitis seal joobes juht vastu puud. Veel võib välja tuua näiteks Narva maantee ja Laikmaa ristmiku, kus on Viru keskusest otse väljatulek ja jalakäijad lähevad tihti üle tee ka punase tulega. Siis kindlasti Tallinna ülikooli juures olev reguleerimata ülekäigurada, mis läheb üle mitmerealisest sõiduteest."

Eilsest täna hommikuni kestvatel liiklustalgutel jälgivad politseinikud piirkiirusest kinnipidamist ligi 1600 kohas. Inimesed on politseile teada andnud, et neis paigus kipuvad juhid liiguljalt gaasipedaali tallama.

"Me oleme analüüsinud, kus on ohtlikumad kohad ja rääkinud omavalitsusega, mida tuleks liikluskorraldus neis paigus muuta. Teeme seda pidevalt, sest oluline on, et õnnetusi juhtuks vähem ja inimesed jääksid liikluses terveks."

Vabandused on kiirustajatel üsna ühetaolised. "Mul oli kiire ja ma ei pannud tähele. Väga palju mõeldakse ainult iseenda peale, et minul on vaja kiirustada. Sellele aga väga ei mõelda, et jalakäija võib teel ette astuda ja sellest inimesest, kellel on kiire, võib saada hoopis kurjategija, kes teise alla ajab," tõdeb Kirss.

"Enne ülekäigurada tuleb autojuhil kiirus maha võtta. Hoolsad peavad olema ka jalakäijad. Enne ülekäigurajale astumist tuleb alati veenduda, et lähenev auto sulle ikka teed annab. Rohkem hoolivust teineteise vastu!"