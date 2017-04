"Juba pikemat aega käib üks tont mööda Eestit – haldusreformitont. Algselt tundus, et meie valda see ei puuduta, sest täitsime kõiki etteantud kriteeriume. Paraku on praegu selgunud, et vabariigi valitsusel on teised tõekspidamised," vaatab Ülenurme koduleheküljelt vastu volikogu esimehe ja vallavanema nukker konstateering. Rikkas Ülenurme vallas elab üle 7000 inimese, kuid ometi tahab riik selle vägisi naabritega kokku panna.

Tartumaa Ülenurme valla postkasti potsatas mõni aeg tagasi valitsuse eelnõu, mille kohaselt peavad Ülenurme ja Kambja vald liituma ja uue haldusüksuse

nimeks saab Kambja vald. Ülenurme volikogu esimees Heiki Sarapuu valitsuse sundühendamise loogikat pehmelt öeldes ei mõista.

"Me oleme riigi kümne edukama omavalitsuse hulgas. Valla tulubaas on piisav, et täita kõiki seadusega pandud ülesandeid ning rohkemgi veel. Eelnõu seletuskirja 16 leheküljel püütakse selgitada, miks sellist ühendamist vaja on, kuid paraku pole sõnagi juttu sellest, mis ühinemise tulemusel siis Ülenurme valla elanikele paremaks muutub. Kambja valla puhul on seletuskirjas põhiargumendiks, et ühendamise tulemusel täidetakse rahvaarvu 5000 kriteeriumi. Aga meil on ju see kriteerium kuhjaga täidetud," imestab Sarapuu.