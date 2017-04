Vene kommunistid ja nende toetajad tähistavad 22. aprillil Vladimir Lenini 147. sünniaastapäeva. Levada keskus küsis sel puhul venelastelt, mida tuleks teha Moskvas Punasel väljakul mausoleumis hoitava Lenini palsameeritud surnukehaga.

58% küsitletutest leidis, et see tuleb maha matta, 31% arvas, et surnukeha peab jääma mausoleumi ja 11% ei vastanud küsimusele.

32% vastanutest soovib, et Lenini surnukeha maetaks Kremli müüri äärde. 26% arvates tuleks see aga matta Peterburi Volkovski kalmistule.