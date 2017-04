Seni kiivalt varjatud Rail Balticu (RB) projekti rahastuslepingutest selgub, et lätlased ei kavatse Riiast Iklani ulatuvat raudteelõiku hakata enne 2022. aastat isegi projekteerima. Ülimalt kahtlane, kas raudteega saadakse 2025. aastaks valmis, nagu Balti riikide peaministrid oma lepingus lubasid.

"Oleme lõpuks saanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist kätte hoolega varjatud lepingud, millest selgub, et Läti ei plaani enne aastat 2022 projekteerimisega Riiast kaugemale jõuda. Riikidevahelises lepingus sätestatud tähtaeg 2025 on bluff! Lepinguid allkirjastades oli see ilmselt juba teada ja seetõttu ka selge, miks neid varjati," märgib MTÜ Avalikult Rail Balticust juhatuse liige Priit Humal.

Jutt on RB projekti rahastuslepingutest kogusummas 633 miljonit eurot. "Lühidalt öeldes selgub lepingutest, milleks Balti riigid on raha taotlenud ja kuidas nad seda kulutavad," selgitab Humal. "Meie projekteerime Eestit läbivat raudteed ja hakkame Pärnumaal muldkeha ehitama. Lätlased pole aga taotlenud Riiast Iklani projekteerimiseks ja maa ostmiseks veel rahagi."

Lepingutes on kirjas tööd ja kulud aastani 2020, kuid tavapäraselt lubab Euroopa Liit sellest kuni kaks aastat üle minna, teab Humal. "Järgmise eelarveperioodi raha avaneb tavapäraselt kaks aastat pärast selle algust. Näiteks sel perioodil avaldati projektide esitamiseks kutse 2014. aastal, lepingute sõlmimiseni jõuti aga alles novembris 2015. Seetõttu võibki arvestada, et uue perioodi raha hakkab tulema 2022. aastal ja alles siis saavad lätlased projekteerima hakata. Pole tõenäoline, et nad saavad raudtee 2025. aastaks valmis," arvab Humal.