Teismelistele suunatud ajakirjas ilmus artikkel, kus reklaamitakse tasulisi selgeltnägemise suvelaagreid lastele alates 7. eluaastast. Laagrite korraldaja mingit garantiid õpetatavate oskuste kohta ei anna, teismeliste ajakirja väljaandja aga usub, et laagris omandatavast on lastele kindlasti kasu, kirjutab ERRi uudisportaal.

Lindepuu ei näe tasuliste lastelaagrite korraldamises midagi ebaeetilist ja kinnitab, et seda, mida laagrites tehakse, ei ole võimalik kirjeldada, sest "ei ole võimalik kirjeldada sidruni välimust ja maitset inimesele, kes sellega kunagi kokku puutunud ei ole", nagu ta ütleb.

"Me teeme harjutusi, et maailma paremini tunnetada – need on sisemise virtuaalse maailma harjutused, tunnetusharjutused," loetleb laagri korraldaja Ülar Lindepuu ja ütleb, et tunnetust ei saa kirjeldalda. Seetõttu ei saa ka rääkida saavutatavatest oskustest või selgitada harjutusi, mida selleks läbitakse.

Refereeritud artikli täistekst ERRi uudisportaalis.