Noormehe ema Vera Ganina oli rahusvahelises rambivalguses. Nüüdseks veedab naine pensionipõlve Kohtla-Järvel. Kusjuures määras Vene president naisele eripensioni ning mullu käis ta Venemaa kulul Jurmalas kuupikkusel puhkusel.

"Ma olen väga tänulik inimestele, kes mind raskel hetkel toetasid. Isegi paljud eestlased saatsid mulle toetussõnadega kirju. Oli suur materiaalne abi,” ütles poja kaotanud ema.

Ganini pere advokaadi Aleksandr Kustovi sõnul pole õige, et noormehe surm politiseeriti. "Ei ole õige ühel lihtsal põhjusel: Ganini surm pole otseselt seotud tema tegevusega pronkssõduri kaitsel. Kaitse all ma pean silmas aktiivset osalust, kui kogunes grupp inimesi, kes karjusid midagi, tegid midagi. Ta ei olnud nende hulgas. Antud juhul on surm muidugi... Poisist on kahju, noor inimene. Ja emast on kahju,” sõnas advokaat.

Kümme aastat on möödunud, kuid Ganini mõrvarit leitud ei ole. Politsei küll tuvastas Woodstocki kaitsjate hulgast lõpuks viis meest, kes Dmitrit ja tema sõpra Olegi saatuslikul ööl peksid ning kaks kahtlusalust võeti isegi mõneks ajaks vahi alla. Siiski otsutas kaks aastat hiljem prokuratuur asja lõpetada, sest meeste süü polnud suur, siiski maksid nad riigile vastavalt 5000 – 12 000 krooni.

"Arvestades nende poolt toime pandud teo asjaolusid ja kogu seda sündmuste käiku tol hetkel ja ka nende noormeeste isikuid – nad olid kõik varem karistamata, nad kõik tunnistasid, rääkisid, nad kõik kirjeldasid asjaolusid, mis toimus ja tegelikult ka seda, mis eelnes Oleg Rosenkovi ja Dmitri Ganini ründamisele, oli siiski ka üks põhjus, mis sundis neid selliselt käituma. Millest käesoleva kriminaalasja sündmused alguse said, on see, et nad möödusid Woodstocki baarist ja üks nendest noormeestest, tõenäoliselt Oleg Rosenkov, viskas Woodstocki baari aknasse mingi eseme, mis ajendaski neid sündmusi, kus baaris olnud inimesed jooksid neile järele ja toimus peksmine, rüselus ja selle käigus Dmitri Ganin sai ühe löögi torke-lõikeriistaga, mida me tuvastanud ei ole," selgitas otsust eriasjade prokurör Endla Ülviste.

Kuid siiski ei suudeta tuvastada isikut, kes Ganinit pussitas.

"Jah, võib kasutada sellist väljendit, et see juhtum on pime. Tõepoolest, kahtlustust me ei ole kellelegi esitanud," ütles Ülviste.

"Kõik kakluse osalised peeti kinni, kõigi isikud tehti kindlaks ja on ilmselge, et üks neist sooritas kuriteo Ganini suhtes. Iseküsimus on, kes. Seda saab kindlaks teha vaid uurimine," lisas Kustov.

Antud juhtumit on sügavuti uuritud, kahtlustatavatena on kinni peetud ja üle kuulatud 15 inimest, üle on kuulatud 60 tunnistajat ja kasutatud kõiki viise asja uurimiseks.

“Seega ma julgen väita, et kõnealuses kriminaalasjas on panustatud väga tõsiselt ja väga sisuliselt," lausus Ülviste. Tema sõnul ei ole antud juhtumis tegemist pliitikaga, vaid tapmise uurimisega. Viimane edasiminek juhtumis toimus mullu septembris.

Siiski on igal aastal on Venemaa Ganini surma meelde tuletatud, tehes 2015. aastal Eestile isegi ametliku noodi ja algatades ka enda kriminaalasja, põhjendades, et siinsed võimud justkui ei tegele asjaga.

Siiski ei heida pere advokaat Eesti võime kritiseerima.

"Ma oleksin rahul, kui süüdlane oleks kindlaks tehtud ja teda oleks karistatud. Siis ma oleksin rahul. Aga kas mul on uurimisele pretensioone? Vastan niimoodi: kui ma olen toimikuga tutvunud, näinud, mida, millal ja kuidas tehti, siis saan ma teha järelduse, et loodrid pole midagi teinud! Või vastupidi: tehti kõik, mis võimalik, aga ei suudetud süüdlast tuvastada. Ainult siis. Praegu sellest rääkida pole võimalik," sõnas Kustov.

Ka Ülviste kinnitab, et kriminaalasja menetlejad on oma tööd teinud nii hästi kui võimalik. “Ma võtangi seda kriitikat lihtsalt Venemaa-poolse propagandana,” kommenteeris Ülviste.

"Kui kriitika on suunatud sellele, et olukorda paremaks teha, reaalselt parandada, siis see on hea. Kui see on kriitika ainult kriitika pärast, puhtalt poliitilised avaldused, siis see on paha, sellest ei piisa," lisas Kustov. "Mulle tundub, et kui meie, s.t Venemaa tahaks saavutada, et selles kuriteos avastataks enamat, siis peaks otsima koostööpunkte, aga mitte kiskuda tüli poliitilisel pinnal.”

26. aprillil 2017. saabub Ganini kriminaalasja juriidilise aegumise tähtaeg, mis tähendab, et isegi kui tapja leitakse, süüdistust talle enam esitada ei saa.

"Rääkida nüüd, et kui inimene välja ilmub, siis teda karistatakse? Võib kindlalt öelda, et enam ei karistata," ütles Kustov.

"Kui saabub järgmine kolmapäev, siis me vaatame kriminaalasja veel täiendavalt üle ja siis tuleb menetlusotsus, kui ei ilmne mingeid asjaolusid, mis tingiks menetluse jätkamist," lisas Ülviste.

Fakt, et Ganini tapja endiselt vabaduses kõnnib ei meeldi ei Eesti võimudele, Venemaale ega ka noormehe leinavale emale, kes laidab samuti hukka, et tema poja surma propaganda eesmärgil ära kasutatakse. Siiski naine usub, et tapja saab oma karistuse, kui mitte kohtulikul teel, siis muud moodi.