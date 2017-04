Rail Baltica vastaste väitel ei plaani Läti tegelikult Rail Balticat üldse ehitada, sest on taotlenud raha vaid Riia sisesteks töödeks ehk lennujaama ja kesklinna raudtee ehitamiseks, jättes muud lõigud tähelepanuta.

"Oleme saanud kätte Rail Balticu rahastuslepingud, mida MKM (majandus- ja kommunikatsiooniministeerium) on salastanud, kuigi need tegelikult olid avalikult nende kodulehe peal väljas. Sealt on näha, et lätlased on raha küsinud kuni aastani 2022 Riia linnas toimetamiseks ja nad ei ole isegi küsinud raha selleks, et kogu trassi projekteerida Riiast Eesti piirini," sõnas Rail Balticu vastane aktivist Karli Lambot.

Vaata videost lähemalt!