Naisliit annab tänavu juba 20. korda emadepäevakontserdil üle aasta ema tiitli. Sel aastal on seda õilsat üritust saatnud aga üks korralik skandaal, sest feminsitide arvates on konkursil esitatud nõue, et aasta ema peab olema abielus, ajast ja arust ning üksikemasid diskrimineeriv. Asi on jõudnud nii kaugele, et plaanitakse korraldada juba alternatiivset konkursi, kus saaksid osaleda kõik emad, suhtestaatusest hoolimata. Siiri Oviiri tütar Liisa Oviir selgitab aga konkursi algseid tagamaid, mis ulatuvad 1990. aastatesse.

"Tol hetkel oli nõukogude korrast tulnuna see vabanemine nii suur, et lahutuste protsent kasvas järjest. See tekitaski tollel hetkel neis naistes sellise tunde, et see pere ja abielu jäetakse tähelepanuta," selgitas Liisa Oviir lisades, et Naisliidus on diskussioon probleemi lahendamiseks juba alanud.

Vaata täpsemalt videost!