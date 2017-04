BBC kirjutab, et Hiina kannatus oma vana liitlase Põhja-Korea suhtes on katkemas. Suurriigi huvides on Korea poolsaare stabiilsus, mille Põhja-Korea viimase aja sõjakas tegevus ja väljaütlemised kõikuma on ajanud.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Lu Kang räägib BBC-le, et Hiina seisab vastu igasugustele väljaütlemistele või tegudele, mis Korea poolsaare piirkonnas pingeid veelgi tõstaksid. Nii USA kui Põhja-Korea on viimastel päevadel üksteise suunas üsna tuliseid sõnu pildunud. USA asepresident Mike Pence ütles, et "strateegilise kannatlikkuse ajastu Põhja-Korea suhtes on lõppenud". Pyongyangis toimus nädalavahetusel suur sõjaväeparaad ja pühapäeval korraldas Põhja-Korea raketikatsetuse, mis küll nurjus. Diktaatorlik riik ähvardas Ameerikat provokatsioonide korral sõjaga.

"Hiina on tõsiselt mures nende viimaste arengute pärast, mis Põhja-Korea tuuma- ja raketiprogrammi puudutab," ütleb härra Lu. Kuid ta lisab, et regioonis olid tõsised pinged õhus juba ammu enne viimast nädalavahetust. "Hiina on veendunud selles, et Korea poolsaar peab tuumarelvadest vabaks saama, rahu ja stabiilsus peavad säilima ja me jätkame lahenduste otsimist läbi dialoogide ja läbirääkimiste."