Kui täna on kõikjal meedias kõneaineks see, kuidas EAS kaotas oma kaardilt ära Türgi riigi, siis näiteks visitestonia.com on läinud Eesti kaardi stiliseerimisega selgelt üle igasuguste piiride, tehes saartest ja järvedest kolmnurgad ning rombid ja jagades kandiliseks tahutud riigi lihtsalt kolmeks.

Kui seda kõike on tehtud meelega, ilmselt lausa heameelega, siis kahetsusväärne apsakas on juhtunud sama seltskonna tehtud postkaardiga, mida jagati mulluse merekultuuriaasta üritustel. Leia üles tobe viga!

Vastus: purjekas on peegelpildis ning nimi ja kodusadam on loetamatu.