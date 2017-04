CNN kirjutab, et Briti parlament andis loa varasteks parlamendivalimisteks, mida rahvasuus kutsutakse "Brexiti valimisteks". 640-st parlamendiliikmest 522 hääletasid "jah", vaid 13 "ei".

Valimised toimuvad selle aasta 8. juunil ning on peaminister Theresa May sõnul vahend, et saada kinnitust brittide soovile Euroopa Liidust välja astuda. May parlament pole oma viieaastasest ametiajast veel pooltki ära istunud. Hetkel on May juhitud Konservatiivide partei parlamendis napis enamuses, ilmselt loodab ta valimistel rohkem hääli saada, et Brexit, Suurbritannia lahkumine Euroliidust, sujuvamalt kulgeks. May on opositsiooni süüdistanud selles, et need üritavad Brexitit takistada.

Kriitikud peavad ennetähtaegseid valimis murettekitavateks, sest nüüd on kolme suurriigi - Suurbritannia, Saksamaa ja Prantsusmaa - valimised kõik ühel ajal. See võib kaasa tuua ebakindlust.

"Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust ja siin pole enam mingit tagasiminekut," ütleb May parlamendihääletusele järgnenud sõnavõtus.