Valdavalt muukeelsed aktivistid tähistavad Tallinnas 9. mail kärarikkalt Punaarmee võitu Hitleri Saksamaa üle. Koos pronkssõduriga minemaviimisega tõrjuti nad küll bussijaama tagusele alale ja samal ajal toimub linnasüdames hoopis Euroopa päeva tähistamine.

Kõige magusama tüki Tallinna südamest Rahvusraamatukogu esine - Kaarli pst - Vabaduse platsi - Komandandi tee – Hirvepargi vahelise ala on endale politseis broneerinud kireva minevikuga Elmo Ant, kes on varem kandnud nime Valdo Paddar.

„Kas vabal maal ei tohi siis midagi enam korraldada? Ma olen täitnud kõik formaalsused, mis selleks vaja on õigel ajal ja õigetes kohtades. Mis selles ürituses siis nii imelikku on?” küsib ta Õhtulehelt vastuseks meie pärimisele. End rahvuslaseks ja restitutsionalistiks tituleeriv Ant ütleb, et pani selle kandi 9. maiks hommikust hilisõhtuni kinni kodanikualgatuse korras. „See on päris suur ala, mis tähendab, et riik peaks tagama politsei järelvalve ja teatud turvatunde. Vähemalt pole siis venelastel seal midagi pröögata. Võib juhtuda, et ei juhtugi midagi, aga võib juhtuda ka, et vägagi juhtub.”