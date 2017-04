Gerli Uustalu Grandi ema Ulvi räägib Publikule, et suhtleb tütrega vähe, sest iga kord lõpeb see suure tüliga, kõiges olevat tema sõnutsi süüdi tütre alkoholiprobleem.

Gerli Uustalu Grandi poeg Gowri on suhtes olümpiavõitja Erika Salumäe tütre Sirlig, Grand ütles märtsi lõpus tehtud blogipostituses oma lihasest emast lahti. Enda pihta suunatud süüdistuste kohta ütleb proua Ulvi, et need kõik on valed. "[Grandi] alkoholilembus sai alguse 90ndatel ja on sellest ajast ainult süvenenud," tõdeb proua. Kuigi tütrel on raske iseloom, on proua Ulvi õnnelik, et Gerli on sünnitanud toredad lapsed ning usklik naisterahvas on otsustanud tütrele andestada ja tema eest palvetada.