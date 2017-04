Jäär on väga kardinaalne tulemärk, mida ei lase ta unustada ka voodis. Mehed ja naised on selles sodiaagimärgis väga kuuma temperamendiga, julged, lihtsa ja muretu lähenemisega.

Jäärad on ausad, siirad ja lõbusad, kuid ole ettevaatlik, sest neid oma südamesse lubades võid saada ka väga haiget, hoiatab portaal Your Tango.

Nad on küll suutelised suhtes olema ja keskenduma, kuid seda ainult juhul, kui oled kõigist eelnevatest partneritest millegi poolest erilisem.

Samas on nad piisavalt ausad ja julged kogu tõde sulle avama. Ka seda, kui sa neile ei sobi.

Mis on need 12 tõde, mida suhtes ja seksis jääraga pead arvestama:

1. Neile meeldib seksida...väga...

Mõned sodiaagimärgid on lihtsalt armastavad teistest voodis hullamist rohkem. Jäära jaoks on seks mänguline, lõbus ja vabastav asi, mida suhtes olles nautida. Kõik jäärad vajavad seksi!

2. Planeritud ja graafikusse surutud seks on jäära jaoks suur EI!

Jäärad on impulsiivsed, kannatamatud ja spontaansed - kõiges! Nad tahavad siis, kui neil tuju tuleb. Nüüd ja kohe! Ootamine ei ole neile!

3. Nad on natuke agressiivsed

Kas eelmäng ei ole seda sulle juba reetnud?!

4. Neile meeldib jahtida

Õrrita neid ja anna neile juhtnöör kätte, et saaksid ise lõõgastuda ja lasta end allutada-vallutada.

5. Ära oota neilt, et nad sinuga voodis hullates end seoksid

Kui näed ise vaeva voodile eelnevaga, siis on jäär voodis peatamatu ja kirglik märk. Küta neid üles!

6. Neile meeldib kiirustada

Eelmäng jääraga on kiire ja lühike, sest nad mõtlevad juba alguses asjani jõudmisest.

7. Kui jäär lõpetab, siis ta lõpetab

Sa tahad pärast seksi jutustada ja hellust tunda, kuid jäär on möllust voodis väsinud ja tahaks nüüd hoopis üht võileiba järada. Seda ta ka teeb. Asi pole selles, et nad ei naudiks ühet või sind - nad on lihtsalt niigi kauaks ühte paika lesima jäänud.

8. Häbelikkus pole nende jaoks

Ta ei ole see, kes sult riideid seljast meelitama asub -ta ootab sinult võrgutamist ja enesekindlust, et heidad ise endalt pesu. Ta otsib põnevust, julgust ja isegi ohtu. Sa pead neis kire süütama, sest muidu võid ka vabalt lihtsalt tudile minna.

9. Veidrad asjad kütavad neid üles

Raseeriv mees, armid, tuli, kiired autod, poks, elamuskingitused ja võistlus - need tekitavad jääras erutuse.

10. Nad tahavad, et mängiksid nende peaga