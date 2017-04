Asjasse tõi minu jaoks selgust ühe kohviku töötaja, kellega sattusin rääkima – olin mina ju seal üksinda ja ega kliente ka eriti polnud. Küsisin Valerialt, kas valgevene ja vene keel on väga sarnased. Ta raputas pead ja väitis, et absoluutselt ei ole.

Ma võin (mõnevõrra uhkusega) öelda, et oskan vene keelt keskmisest endavanusest noorest veidi rohkem. Nii ma mööda Valgevene pealinna Minski tänavaid kõndides vaatasingi, et igal pool on just venekeelsed sildid. Või on need valgevenekeelsed, aga lihtsalt niivõrd sarnased vene keelele?

Uurisin, miks nad ometi omavahel vene keeles räägivad. Valeria ei osanud mulle õieti põhjust öelda, nentis, et lihtsalt nii on läinud – kõik räägivad omavahel vene keeles. Koolis õpetatakse küll valgevene keelt, kuid väidetavalt on muud ained koolis vene keeles. Nii saavadki lapsed kohe selgeks kaks keelt. Iseenesest ju väga mugav.

Tegelikult, ega ma Valeriat sajaprotsendiliselt ei uskunud. Võtsin oma majutuskohas ka sama teema üles. Vastuvõtulauas istunud tüüp nentis, et nii see on – omavahel räägitakse eelkõige vene keelt.

"Valgevene keelest on kujunenud intellektuaalide keel,“ sõnas too tüüp. Nii et kui räägid sõpradega vene keele asemel valgevene keelt, siis oled tegija!

Seda kõike kuulates tekkis mul väike võrdlus eesti ja inglise keele olukorraga. Vahepeal räägiti sellest eriti palju, et inglise keele osakaal ülikoolides sööb ära eesti keele. Nüüd vist on see teema veidi vaibunud? Aga paistab, et Valgevenes on küll kaotatud emakeelevõitlus – ja inimesed leiavad, et see on täiesti normaalne.