President Kaljulaid tunnustab küll Naisliitu aastatepikkuse tegevuse eest aasta ema valimistel. "Kuid tänases Eestis sünnib vaid kolmandik lapsi abieludes," ütleb president Delfile.

President loetleb, et Eestis on lastel nii emad ja isad, kes kasvatavad lapsi üksi, samasoolised paarid ja kärgpered. Ta lisab, et nii õnnetud kui õnnelikud lapsed kasvavad neis kõigis peremudelites ning avaldab tänutunnet kõikidele vanematele, kelle kodus kasvavad õnnelikud lapsed.

Praegu käib Facebooki feministlikus grupis Virginia Woolf sind ei karda! tuline arutelu Naisliidu nõude üle, et aasta ema tiitli saaja peaks olema abielus ja vähemalt kahe lapse ema, samuti kogutakse soovitusi grupi poolt esitatavatele kandidaatidele.