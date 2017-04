Järjest enam peresid on tõsistes raskustes järeltulijate eest lasteaiakohatasu maksmisel. Mitmesugustel põhjustel ei suudeta seda täies ulatuses tasuda või soovitakse maksepikendust. Ja need pole sugugi inimesed, kes oma lastest ei hooliks või oleksid sotsiaalsete probleemide küüsis. Kohe kaduv palgatõus Tõsiasi on, et Eestis keskmist palka saavad pered tulevad vaevu ots-otsaga kokku ning lasteaiatasu moodustab arvestatava osa nende väljaminekutest. Samas peab laps seal käima, kui vanem tahab töötada ja raha teenida. Nokk kinni, saba lahti, sest paljud emad-isad arvutavad väga hoolega, kas neil oleks rahaliselt kasulikum lastega kodus olles hoida lasteaiatasude pealt kokku või minna tööle ning suur osa sissetulekust iga kuu lasteaiakoha eest ära maksta. Kuid alushariduse spetsialistid kinnitavad, et lasteaias käimine on väga tähtis, seda eelkõige mudilaste sotsiaalsete oskuste mitmekülgseks arenemiseks. On vaja, et laste alushariduses osalemine muutuks kõikidele peredele taskukohaseks.

Lasteaedasid peavad üleval omavalitsused ja nende võimekus on väga erinev. Lasteaiatasu koosneb kahest osast – koha- ja toidutasu. Loomulikult lisanduvad väiksemat sorti nii-öelda annetused, mida kogutakse lapsevanemate algatusel õppekavavälisteks üritusteks. On eraldi teema, kas see on vajalik ja mõistlik. Liiati kui see paneb ebamugavasse olukorda vanemad, kellel on vähem võimalusi.

Paradoksaalsel kombel on kohatasu kõrgeim kahes suurimas omavalitsuses Tallinnas ja Tartus, olles seotud miinimumpalgaga, ehk kui viimane tõuseb, suureneb automaatselt ka kohatasu. See on inimeste narrimine – saad palgale natuke lisa, aga maksad selle kohe lasteaiamaksuks ära. Väiksemad omavalitsused suudavad kohatasu hoida mõistlikul tasemel. Lapsele tasuta lõuna Koolilapsed saavad juba aastaid tasuta lõunat süüa. Paljudes koolides ka juba hommikusööki. Lasteaedade toidu hind on aga tõusuteel ning nad kehtestavad ise selle päevamaksumuse. Tallinna linnas näiteks kõigub söögi hind 1,3-2,4 euro vahel. Julgen öelda, et 20sendine vahe ei tähenda reeglina märksa paremat toidu kvaliteeti, vaid asutuse suutlikkust toitlustamisega hakkama saada. Kvaliteetne soe toit peaks olema iga lasteaialapse õigus, mitte võimalus. Tasuta söök tooks kindlasti lasteaeda lapsed, kes jäetakse koju kokkuhoiu pärast. Lasteaiatoidu kvaliteeti reguleerivad õigusaktid ja seda kontrollitakse hoolikalt. Seega on tagatud, et lapsed saavad seal sööki, mis sisaldab kõike vajalikku. Seetõttu on eriti tähtis, et seda saaksid süüa eelkõige vähem kindlustatud perede lapsed, kes ei saa kodus ehk nii kvaliteetset toitu.