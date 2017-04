Õhtuleht ja Lavendli köök korraldasid katse ning degusteerisid Lavendel Café parimaid tooteid, et teada saada, mis on parimatest kõige parem.

Tooteid hinnati kümnepallisüsteemis ning hindajaid oli viis. See tähendab, et kõige enam meeldinu sai kümme punkti, kõige vähem meeldinu ühe punkti. Maksimaalme punktisumma oli 50.

Lavendli köögi maitsvaid toite saad tulla mekkima Viimsisse aadressile Sõpruse tee 9.

Rukkileib kanepiseemnetega - 43 punkti

- Mahe leib! Kui sinna peale veel ürtidega leivakate teha, siis viib keele alla!

- Kanepiseemned krõmpsuvad hamba all. Hea meelega ostaksin.

- Ääretult pehme leivamaitse.

- Krõbe tekstuur!

Viimsi lihasalat - 34 punkti

- Kastmes majonees on mõnusalt mahe. Ostaksin sünnipäevalauale.

- Mul tuleb seda süües lapsepõlv meelde. Olen seda salatit tegelikult korduvalt varemgi ostnud ja mulle meeldib.

- Nii hea oli, et juba sai otsa! Tahtsin veel teistki korda proovida.

- Mulle ikka meeldib, kui lihasalatis on liha ka tunda! Tore!

Ciabatta päikesekuivatatud tomatitega - 28 punkti

- Päikesekuivatud tomatite maitse on kenasti olemas.

- Nii pehme! Tomat annab hapukat maitset juurde. Paneksin hea meelega võid peale.

- Tomatit on täpselt piisavalt!

Heeringa kasukas - 28 punkti

- Hea maitse ja isuäratav välimus.

- Minu jaoks võiks see isegi veidi soolasem olla. Aga noh, soola saab alati juurde panna.

- Mul on hea meel, et heeringamaitse ei domineeri.

- Maitseb nagu vanaema tehtud.

Tatrasalat - 27 punkti

- Mõnusalt mahe tatramaitse.

- Mekib huvitavalt tänu tomati ja singi harmoonilisele maitsele. Kerge söök, ei tundu kehakaalu koormavat.

- Poleks uskunud, et tatrasalat võib nii hea olla.

- Täitsa huvitav ja omapärane.

Rukkileib seemnetega - 27 punkti

- Sellel on nii kodune maitse, ostaksin hea meelega.

- Seemneid ei ole liiga palju, see on hea.

Kerge kana-oasalat - 25 punkti

- Olenemata sellest, et tegemist on koorese salatiga on see tõesti kerge. Kana on piisavalt. Kevadine ja imehea!

Väga hea värske maitsega salat.

Nimi "kerge" õigustab end täielikult.

Kreeka salat - 25 punkti

- Hea, et ei koosne ainult rohelisest salatist, palju on muud maitsvat ka. Juustu võiks äkki olla rohkem.

- Marineeritud sibul teeb asja heaks. Värske ja meeldiv.

Caesari salat - 19 punkti

- Väga hea, konkreetselt restoranitoit!

- Kana selles salatis on ülimalt hästi tehtud!

Meloni-fetajuustusalat - 17 punkti

- Väga omapärase maitsega salat. Melon ja sibul sobivad üllatavalt hästi kokku.

- Kogu kooslus on huvitav. Ma isegi ei oleks eeldanud, et see nii hästi kokku sobib. Hea meelega ostaksin.