2019. aasta kevadel valmiva laienduse tulemusena saab Ülemistest Eesti suurim ning moodsaim kaubandus- ja meelelahutuskeskus. Muu hulgas saab keskus rikkamaks Apollo kinokompleksi ning People Fitness spordiklubi võrra.

Laienemisprojekti investeeringu väärtuseks on 35 miljonit eurot ja kaubanduspind kasvab 13 000 ruutmeetri võrra. “Uus laiendus toob juurde üle 20 teeninduspinna. Hiljuti sõlmisime lepingu Apollo kinoga ja plaanis on rajada ka spordiklubi People Fitness. Julgen öelda, et 2019. aastal saab Ülemistest suurim ja moodsaim kaubandus- ja meelelahutuskeskus Eestis,” ütles Ülemiste keskuse tegevjuht Guido Pärnits. Ta lisas, et ammu on möödas ajad, kus head kaubanduskeskust iseloomustab ainult paljude laia valikuga poodide olemasolu, kuigi hea kaupluste kooslus jääb ikkagi kõige fundamentaalsemaks kriteeriumiks. “Üha suurem roll on keskustes vaba aja veetmisel ja meelelahutusel, see osakaal suureneb. Inimesed tahavad söögikohtades einestada ja kinos käia. Seetõttu on Euroopa moodsaima kinokompleksi rajamine Ülemistesse väga tervitatav ja oodatud sündmus,” selgitas Pärnits, kelle sõnul toob laiendus kaasa ka uue maa-aluse parkla rajamise.

Guido Pärnitsa sõnul on laiendus kooskõlas kogu piirkonna arenguga. “Ülemiste City areneb hoogsalt, paraneb siinne infrastruktuur ja täienevad teenused. Näeme, et tõmbekeskused ei asu enam ainult kesklinnas, vaid laienevad ka väljapoole,” lisas Pärnits.

Apollo Grupi suuromaniku Ivar Vendelini sõnul on Apollo Kino lühikese ajaga tõusnud Eesti suurimaks kinoketiks ja pakub kinosõpradele täiesti uuel tasemel meelelahutust. “Tahame jätkata samas taktis ka Ülemiste keskuses ning pakkuda piirkonnale, kus on täna kinoskäimise võimalused piiratud, kvaliteetset ja mitmekülgset meelelahutust. Ülemiste keskus on seetõttu uue kompleksi rajamiseks igati sobiv ja loogiline asupaik. Ta lisas, et peatselt avatakse Tartus Lõunakeskuses Euroopa esimese täislaserprojektsiooniga kino. “Järgmine samm sellest on veelgi moodsama kinokompleksi avamine Ülemiste keskuses,” selgitas Vendelin.

Keskuse uus laiendus valmib 2019. aasta kevadel. Ehitusega alustatakse 2017. aasta lõpus.