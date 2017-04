Värske PISA heaoluraporti kohaselt on Eesti kooliõpilaste rahulolu eluga üle keskmise. Samas nendib raport, et 72 uuringus osalenud riigi seas on Eesti koolikiusamiseindeksi järgi koos Šveitsiga 12.-13. kohal. Meile järgneb Soome. PISA 2015 test uuris õpilastelt, kas nad on kogenud füüsilist, suulist ja suhetega seotud kiusamist viimasel aastal. 9,5% uuringus osalenud õpilastest väidab, et nad on koolikiusamist kogenud. Eri kiusamisliikidest on enim kogetud suulist – narrimist või kuulujuttude levitamist.

Kuigi 74 protsenti Eesti õpilastest on oma eluga väga rahul või rahul, viitab haridus- ja teadusminister Mailis Reps kitsaskohtadele. „Oleme koostöös partneritega viimas kiusamisvastaseid tegevusi kõikidesse lasteaedadesse ja koolidesse ning on hea meel, et ka PISA seda vajadust kinnitab,“ ütles minister.

Koolikiusamisest Eestis on kirjutatud raamatuid ja vändatud filme, kuid täielik hoop on, et õpilasi kiustakse ka ühes maailma demokraatlikumas ja jõukamas riigis – Šveitsis.

Koolikiusamise täielik seljatamine võtab veel aega, kuid seni võivad lapsed end lohutada sellega, et neid ootavad peagi ees toredad suulise kiusamise vabad töökohad ning sada protsenti rahulolu eluga.