Ajakiri People kuulutas 2017. aasta kauneimaks naiseks näitlejanna Julia Robertsi.

"Olen väga meelitatud," ütles 49aastane näitlejanna People'ile. Esmakordselt poseeris Julia väljaande esikaanel 26 aastat tagasi. Sama tiitli on People talle andnud varem juba neljal korral.

Superstaari sõnul valdab teda tunne, et parimad aastad on alles ees. Noorena tundis ta end kohmakalt, kuid on aasta aastalt säravamaks muutunud. Oma abielu operaator Danny Moderiga nimetab ta muinasjutuliseks. "Iga kord, kui mu mees uksest sisse astub, oleks see nagu korduv unenägu. Tunnen: "Ah, ta on tagasi!""

People'i kauneimate edetabelisse pääsesid ka sellised kuulsad naised nagu Oprah Winfrey, Carrie Underwood, Mandy Moore, Viola Davis, Emma Watson, Taraji P. Henson ja Chrissy Metz.