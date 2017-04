Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), kes viib Euroopa Liidu Regionaalarengufondi raha eest Eesti ettevõtted ühisstendiga mai keskel Hiinas toimuvale toidu- ja joogimessile SIAL China, on tellinud ürituse tutvustamiseks brošüüri, mille tagakaanel on kahetsusväärsel kombel maakaardilt kaduma läinud terve Türgi riik.

Väärib märkimist, et kui foto EAS-i üritusel jagatud vigasest brošüürist Facebooki jõudis, oli Hiina toidumessi eest vastutav töötaja veel täielikus arusaamatuses. "Millised andmed on materjalil valed? Antud juhul pole küsimus õigsuses, vaid selles, kas andmed on piisavad," küsis ta kommentaaris.

Elina Vilja kinnitab, et brošüüri valmistanud Event Masters OÜ-d on veast teavitatud, kaardile tehakse korrektuur ja agentuur trükib need omal kulul uuesti. Messitrükiste hind oli 876 eurot, kogu Hiina toidumessil osalemise eelarve on 170 000 eurot.

Veel pole teada, kas ja kuidas reageerib veale Türgi.