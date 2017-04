Maast on täna väga lähedalt möödumas Gibraltari kalju suurune asteroid. See on suurim pärast 2004. aastal registreeritut.

2014 J025 avastati 2014. aasta mais, vahendab Reuters.

Kõnesoleva asteroidi kaugus Maast on 1.8 miljonit kilomeetrit. Sellest väiksemaid, mis mööduvad meist veelgi lähedamalt, registreeritakse aga regulaarselt, kirjutab väljaanne.

NASA teadlaste sõnul ei kujuta 2014 J025 meile õnneks mingit ohtu.