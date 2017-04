Noored on koos juba alates 14. eluaastast. Tegu on tõeliste looma ja autode fännidega. Saateski on neil kaasas imearmsad nelja kuune labradori kutsikas Saara ning kiisu Dora. Nad peavad end veidi "hullumeelseteks", kes armastavad actionit ning mugavustsoonist väljas olekut. Nad on sihikindlad ja kodukandi armastajad. Noorte stiil on artdeco.

Tegu on suurte loomaarmastajatega, kellel saateski kaasas kaks imearmast ning viisakat kiisut - Jass ja Massu! Noored on koos olnud juba kuus aastat ning unistavad päris oma kodust ning ühisest perekonnast. Noorte stiil on modernne, maalähedase hõnguga.

Korteris number 3 seadsid end sisse perekond kristlased: beebide ujumistreener Kristi, sisseostu juht Aleksandr ja lapsed.

Kristi, Aleksandr ja lapsed (TV3)

Tegu on kakskeelse perekonnaga, kellele meeldib olukordi veidi omamoodi lahendada. Nad on impulsiivsete ja hulljulgete ettevõtmistega. Ei muretse üleliia ning on pigem lapsikud lillelapsed, kes valmis uusi asju proovima. Abielus on Kristi ja Aleksandr olnud juba 13 aastat. Saates on nendega ka armsad ja abivalmid tütred Aleksandra ja Eliisa Carita. Muidugi ei puudu ka perekonna lemmik - rääkiv papagoi Alice. Nemad kujundavad korteri esteetilise, funktsionaalse ja loodusliku stiiliga.

Korterit number neli hakkavad kujundama tõeline energiapomm Jana, jalgpallur Siim-Sten ja nende pisike plikatirts Mia Isabela!

Jana ja Siim-Sten (Alar Truu)

Jana (24) on hetkel pisikese printsessiga kodus, kuid treenib siiski vapralt Avis Rapla korvpalliklubi cheerleadereid. Enne Mia Isabelaga koju jäämist töötas digiturunduse valdkonnas.

Siim-Sten (24) on treener jalgpalliklubis Tallinna Kalev. Veel eelmisel aastal oli ta Nõmme Kaljus profijalgpallur. Tema hobideks on kõik spordiga seonduv, sealjuures vahel ka tugitoolisport. Kuid kõige südamelähedasem on siiski jalgpall! Lisaks mängib Siim-Sten Raplamaa JK eest Eesti II liigas. Noorte stiil on modernne ja maalähedane.