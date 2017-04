Lady Gaga ja Bradley Cooperi vahel läks teisipäeval õige kirglikuks.

Tegu oli siiski vaid filmiga - diskokuninganna ja Hollywoodi edukamaid meesnäitlejaid on ühendanud jõud, et tuua linale legendaarse kassatüki "A Star is Born" ("Täht on sündinud") uus versioon. Daily Maili teatel filmiti teisipäeval kirglikku suudlusstseeni, mille fotosid võib näha SIIN.

See on Lady Gaga debüüt suurel ekraanil ning Bradley esimene režissööritöö. Lauljanna kirjutab linateose jaoks ka muusikat.

Lugu edukast, kuid viinaveaga mehest, kes aitab noorukesel naisel läbi lüüa ning siis tema varju jääb, on Hollywoodis korduvalt linale toodud. 1937. aasta draamas olid peaosades Janet Gaynor ja Fredric March, 1954. aasta muusikafilmis Judy Garland ja James Mason. 1976. aasta ekraniseeringus mängisid Barbra Streisand ja Kris Kristofferson.