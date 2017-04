Täna avaldatud Eesti Panga finantsstabiilsuse ülevaatest selgub, et palgakasv Eestis on püsinud ja inimeste kindlustunne tõusnud. Säärase tendentsi jätkumine võib aga kaasa tuua ohu, et leibkonnad arvestavad laenu võttes kiire palgakasvu jätkumisega, mis võib päädida makseraskustega.

Eestlaste majanduslik stabiilsus on aastatega suurenenud. Seda kinnitab ka tõsiasi, et aina vähem esineb probleeme pangalaenude tagasimaksmisel. Kui 2010. aastal läbi viidud uuringust tuli välja, et ligikaudu üks neljandik eestlastest maadles suuremal või vähemal määral tagasimaksete tasumisega, siis 2016. aastal tajus makseraskusi kõigest üheksa protsenti vastanutest.

Eesti Panga president Ardo Hansson leiab, et eestlaste majanduslik stabiilsus ja makseraskuste vähenemine on suuresti tingitud palkade tõusust. "Ma arvan, et põhiliselt tuleb see palgakasvust, sest see on olnud oodatust kiirem,“ sõnab Hansson. Mehe hinnangul mõjub positiivselt ka see, et pangad on hinnanud eestlaste maksejõulisust tagasihoidlikumalt, kui see reaalselt on. „Teine asi on kindlasti see, et laenude intressimäärad on alla tulnud,“ leiab ta.

ARDO HANSSON (Jörgen Norkroos)

Eesti majandus ei kasva palkadega samaväärselt kiirelt ning võib tekkida olukord, et inimesed ülehindavad oma võimeid pangalaenu tagasimaksmisel. Eesti Panga presidendi sõnul on säärane risk kindlalt olemas, kuid tuleb arvestada, et pangad ei mõtle laenu andes ainult praegustele trendidele.

Eesti Panga finantsstabiilsuse ülevaatest selgub veel, et eestlaste seas on populaarsust kogumas uute korterite soetamine. "Kinnisvaraarendajad tõid turule varasemast rohkem uusi eluasemeid, mistõttu varasemast suurem osa tehingutest tehti uutes ehitistes asuvate eluruumidega," teatab Eesti Pank.