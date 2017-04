2010. aasta sügisel esimest korda Kanal 2 ekraanile jõudnud "Pilvede all" tähistab täna uhket numbrit, õhtul jõuab vaatajate ette järjekorras juba 200. osa! Sarja juhatab sisse meeleolukas erisaade "200 korda pilvede all" koos peategelaste lõbusate meenutustega menusarja telgitagustest.

2010. aasta 8. septembril esimest Kanal 2 ekraanile jõudnud kolme õe lugu võeti vaatajate poolt kohe suure huviga vastu – kui esimene "Pilvede all" osa tõi telerite ette keskmiselt 142 000 vaatajat, siis kuuendaks episoodiks oli keskmine vaatajanumber kasvanud juba 245 000 peale.

Kõikide eetrisoldud aastate jooksul pole huvi sarja vastu kahanenud ja nii elab nädala jooksul "Pilvede all" tegelastele ja tegemistele kas otse, järelvaatamisest või veebist kaasa üle 300 000 inimese. Numbrite keel räägib sellestki, et vähemalt ühte "Pilvede all" osa on läbi aastate näinud ligi 900 000 erinevat inimest.