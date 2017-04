Jäär Eriti päeva esimeses pooles on rahutust ja närvilisust. Ole valmis olukordadeks, mis võivad sind üllatada või isegi šokeerida. Kuid sul on silma nägemaks asju uuest vaatenurgast.

Kaksikud Kuu ja Merkuuri kvadraadi tõttu võid oma otsustes olla ülemäära emotsionaalne. Teine võimalus on see, et võtad tundeid liiga mõistusepäraselt ning sa ei usalda oma loomulikku intuitsiooni.