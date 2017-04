Naine tänab ema selle eest, et too pärandas oma korteri – mis 20 aastat oli Gerli Grandi nimel – Gerli vennapojale. „Sellega vabastasid meid kogu vastutusest, mis oleks meile langenud. Meil langes suur koorem õlgadelt.“ Grand annab teada, et emotsionaalselt on tema suhe emaga olnud küsitav, pingeline, kuid samas ka väga vastutusrikas. Sama lugu on korteriga. „Selle korteriga seondub meile palju raskeid asju. Ma ei saa kunagi unustada fakti, et seal samas keldris poos ennast üles mu ainus vend Raivo. Kas sa kujutad ette pilti, et mulle helistatakse hommikul, kui sina oled oma sõbranna poole läinud, et mu ainuke vend on sinu keldris ennast üles poonud. Helistaja oli sinu naabrinna. Ma nägin oma venda, keel suust väljas, su kastide ümbert võetud peene nööriga üles pooduna. Mul on see pilt siiani silme ees, kui oma mõtetega sinna satun,“ kirjeldab Grand õõvastavat kogemust.

Gerli avaldab ka seda, et kuigi tema emal on üheksakümmend perekroonika albumit, ei ole üheski neist pilti, kus ta oleks koos oma kahe täiskasvanud lapsega. „Mina suutsin sulle andestada ja see on ju tore.“ Nüüd on Grandi sõnul aga asjad teisiti – nüüd on tema jaoks tähtis omaenda rahu, tervis ja heaolu. „Olen seda õppinud sinult!“ Naine meenutab, kuidas nad pidid vennaga ema ees tühiste asjade pärast põlvili andeks paluma ning kuidas ema käskis neil oma elukaaslast kutsuda isandaks. „Rääkimata sellest, et me tegime kõik kodutööd, koorisime kartulid, hakkisime seakamarad, poleerisime läikiva polüestermööbli kõik pinnad ja klaasid, mille taha sa olid asjad kaunilt asetanud. Olime teenijad sinu elus. Telekat ei tohtinud käima panna, külmkappi puutuda ja muidugi rääkimata grammofonist...“

Grandide pere (Gerli Grand blogi)

Gerli kirjutab, et käib tihti teadjanaiste käest asju küsimas ning üks Eesti tuntumaid nõidu, Kaika Laine, ütles Gerlile juba esimesel külastusel, et tal ei ole ema. „Sa isegi ei tohi teda sedasi kutsuda, sest ta reedab su igal ajal ja esimesel võimalusel,“ ütles Laine Gerlile. Tema aga mõtles, et emad ju ometi ei reeda. „Igatahes tulin sealt välja mokk töllakil, sest seda infot oli raske uskuda.“ Grand aga kinnitab, et ema on teda pidevalt reetnud. „Võib-olla oled panustanud sellele, et olen vaimne inimene, kellel sees püüe alandlikkusele ja alati valmis ohverdama ennast, raha, pühendumist või mida iganes. Piibel käsib – austa oma vanemaid ja ma austan sind. Punkt.“

Grand on õnnelik, et on suutnud oma elus teha paljud asjad teisiti, kui tema ema. „Minu lapsed pole pidanud koristama, nõusid järjepanu pesema jms. Neil oli sohver ja majapidaja.“ Ainus, mida Grandid on oma lastelt soovinud, on olnud see, et nad mõtleksid välja, kes nad olla tahavad. Ja kõik selle lastele ka võimaldanud. „Jah, olen kõike võimaldanud ja lubanud oma lastele, mis mulle keelatud oli. Usun, et lapsed õpivad meie tegudest, mitte sõnadest. Ammugi mitte käskudest ja piirangutest. Need võivad nad ühel hetkel ainult purustada.“