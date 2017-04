Tänavu, 13. mail möödub 100 aastat neitsi Maarja Fátima ilmutusest Portugalis. Antud ilmutust nägid legendi kohaselt kolm last 16 korral Fátima külas Portugalis 1917. aastal. Neitsi Maarja andis lastele ilmutuses teada maailma tulevast saatust puudutavad ennustused. Ilmutused sisaldasid ennustust maailmasõdade kohta ja rõhutasid uskumise vajadust. Vatikan on Fátima neitsi Maarja ennustused ehtsateks tunnistanud.

Maag Horacio Villegas nägi Donald Trumpi võitu USA presidendivalimistel ette juba 2015. aastal. Nüüd on jumala sõnumitooja veendunud, et tuumasõda puhkeb kõigest mõne nädala pärast, vahendab Daily Star.

Selgeltnägija on veendunud, et tuumasõda saab just nüüd 13. mail alguse. Oma ilmutuses nägi maag, et miljardärist ärimees viib maailma sõtta.