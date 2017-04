Siseminister Andres Anveltile vastas riigikogu ees Mart Helme küsimusele, milles paluti arvamust Tallinna ringkonnakohus otsuse kohta, millega anti ajutine elamisluba välismaal eestlasega geiabielu sõlminud naisele.

Mart Helme tõi välja, et politsei- ja piirivalveameti silmis on ringkonnakohtu otsus ebaseaduslik ning seepärast on otsus vaidlustatud. "Missugune on teie hinnang sellisele kohtuliku aktivismi järjekordsele näitele Eesti vabariigis? Ja kas teie arvates niisugused kohtupoolsed sisuliselt seaduse omavolilised tõlgendamised on tõsiseks ohuks võimude lahususe printsiibile?" küsis Helme.

Siseminister Andres Anvelt ütles, et isiklikult on ta kindel, et elame õigusriigis ja ka lääne kultuuriruumis, kus täitevvõim austab sõltumatut kohtuvõimu. "Ma ei pea kuidagi õigeks näiteks sellist arvamust, et Eestis oleksid kohtud kuidagi oma pädevust ületanud, kui nad tegelikult sisustavad seda ruumi, mida seadusandja on alustanud, aga pole viinud lõpuni," viitas Anvelt kooseluseadusele, mille rakendusseadust pole vastu võetud. Ta lisas, et kohtud peavad tagama inimeste põhiõigused ja -vabadused ja seepärast pole neil teinekord muud valikut, kui panna mõningatel juhtudel kohustusi avalikule võimule.

Mart Helme tõi seepeale välja, et politsei- ja piirivalveameti juhataja on toonitanud, et seaduses seisab, et abielu on mehe ja naise vaheline liit ning oma otsusega on kohus teadlikult seadust rikkunud. "Seetõttu me ikkagi leiame, et tegemist on kohtuliku aktivismiga: mingisugune seaduse sisustamine on täiesti nõukogudeaegne voluntaristlik nähtus, mis Eesti vabariigis kui õigusriigis...ei ole mõeldav ega kohane," ütles Helme ja soovis teada, kas Anvelt räägib otsust kritiseerinud politsei- ja piirivalveameti ametnikule ja õiguskantslerile vastu?

Andres Anvelt vastas, et inimestel ja institutsioonidel on õigus kontrollida läbi kohtumenetluste, kas nende põhivabadused ja õigused on seadusega tagatud. Tema sõnul on praegune juhtum teatud sätete kollisioon: kooseluseadus näitab ühelt poolt seadusandja tahet, et samasooliste tsiviilpartnerlussuhted tunnustataks; teiselt poolt on aga perekonnaseaduses kirjas, et abielu on mehe ja naise vaheline õiguslik suhe. Praegune arutelu all olev juhtum, kus kõne all on samast soost inimesed sõlminud abielu välisriigis, on tekitanud tupiku ja Anvelti sõnul otsib kohus sellele õiguslikku lahendust.