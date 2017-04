Hollywoodi tähe Bradley Cooperi supermodellist elukaaslane Irina Shayk tõi vähem kui kuu aega tagasi ilmale pisitütre, kuid kenitleb juba bikiinifotodel.

31aastane kaunitar postitas Instagrami foto, mille põhjal ei võiks küll arvata, et see naine on 21. märtsil lapse sünnitanud.

Pre-sunset 🌅😍 #currentsituation A post shared by irinashayk (@irinashayk) on Apr 18, 2017 at 7:30pm PDT

Iltalehti andmeil on mitmed Irina fännid avaldanud kahtlust, et foto on värske.

Ajakirjanduse andmeil sai maimuke nimeks Lea de Seine, kuid kuulus paar pole ei lapsevanemateks saamist ega lapse nime kinnitanud.