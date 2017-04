Jack läheb oma farmerist sõbrale külla. Farmi värava juures lamab šoti lambakoer.

"Tere, sir!" ütleb koer. "Kui te peremeest otsite, siis tema on praegu talli juures."

Jacki silmad lähevad suureks.

"Te räägite!" hüüatab ta.

"See on veel väike asi, sir. Ma olen Oxfordis õppinud."

Jack otsib peremehe üles ja räägib talle vaimustusega tema koerast. Selle nägu tõmbub pilve:

"Mida ta teile ette jahvatas? Rääkis vist, et õppis Oxfordis?"

"Jah, rääkis küll."

"Ärge uskuge teda, see raisk valetab nii et suu suitseb!"