Portaal Your Tango jagab kuus nippi, kuidas maksimeerida võimalust rasestumiseks. Ärge muretsega - enamus neist on väga lihtsad ja meeldivad!

2. Orgasmi ära alahinda

Osad uurijad usuvad, et vahekorras orgasmi kogenud naisel on palju suurem võimalus rasestuda. Põhjenduseks see, et orgasm tekitab emaka kokkutõmbed, mis loovad justkui vaakum efekti. See omakorda tõmbab spermat emakakaela poole.

3. Kasuta ära gravitatsioonijõudu

Pärast seksi jää selili lamama. Võid ka puusad kõrgemale tõsta, kui paned padja pepu alla. See kõik aitab spermal õiges suunas liikuda. Kasuta seda aega kallimaga kallistamiseks ja õrnuste vahetamiseks.

4. Kõik libestid ei ole sarnased

Mõne paari jaoks võib libesti kasutamine seksuaalset erutust suurendada, kuid kui seda on liialt, siis võivad pisikesed spermatosoidid õige teekonna leidmisega hätta jääda.

5. Harjutamine teeb meistriks - ka siis, kui soovite last...

Regulaarne sekselu kiirendab rasestumist, mistõttu on mõistetav, et arstid soovitavad seksida vähemalt 2-3 päeva tagant.

6. Ära pesemisega liiale mine!