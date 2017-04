Heleni ja Liisa sõnul oli neil endil piinlik saadet vaadata. "Asi ongi selles, et kui ma seda alguses vaatasin, siis oligi mu jaoks šokk, et oh my god, miks nad mind niiviisi näitavad? Näiteks, ma teen seal mingit rumalat nalja ja ongi lõigatud see lause sisse, nagu ma olekski mingi "öö, ma olen nii loll", sellised asjad on sisse jäetud ilma, et ma seal seletaksin hiljem, et miks ma seda ütlesin või mis nalja ma teen," pahandas Helen.

"Ma olin üllatunud seda saadet vaadates, et mis asi see on? Ja siis mina põhimõtteliselt istusingi kodus, välja ei tohi minna, äkki on jälle mingi jama," rääkis Helen oma tunnetest pärast saate esimese episoodi vaatamist.

Blogija Malluka videportaali Melu TV külalisteks olid "Prooviabielu" staarid Liisa, Helen ja Kalvi-Kalle, kes rääkisid saate kohta suud puhtaks. Helen, Liisa ja Kalvi-Kalle süüdistavad telesaate tegijaid, et neile kirjutati stseenid ette ja monteeriti nii kokku, et neist jääks loll mulje. Kuna saates osalemise eest tasu ei olnud, anti saate osalistele rohkelt alkoholi, lootuses, et see noortevahelisi suhteid vürtsitaks.

Helenil ja Liisal on teatavasti juba varasem telesaates osalemise kogemus olemas, "Abielus esimesest silmapilgust" näol ning mõlemad neiud teadsid "Prooviabielus" osaledes, et mis on montaaž ja said seda eelnevas saates tunda. Siiski ei osanud neiud oodata, kui katastroofiliseks saate lõppversioon kujuneb. "Näiteks me Žigaga tegime nii palju toredaid asju, mis kõik on välja jäetud, käisime riietega vannis, käisime minu õe juures, kus ma tegin talle punupatse," jutustas Liisa.

Kui Helen ja Liisa süüdistavad teleinimesi sõnade suhu panemises ja asjade halvasti kokkumonteerimises, siis ka Kalvi-Kalle tunnistab, et ka temale pandi sõnu suhu. "No mina nägin seda kõrvalt nii, et neil oli Kalviga lihtsam manipuleerida, kuna kui nad kärgivad seal kõrval, siis Kalvi läheb närvi," alustas Helen. Kalvi-Kalle sõnul provotseeriti teda näiteks sellega, et kaameramehed tulid juba varahommikul ukse taha ning neile korteri teist võtit ei antud, ise samal ajal käis võttemeeskond sisse-välja nagu omas kodus.

Heleni sõnul on saatest nähtu kõik näitemäng ning stseenid ja olukorrad öeldi neile võttemeeskonna poolt ette. "Meile öeldi, et nii, me nüüd siin filmime, et tema tuleb uksest, siis istute lauda, siis räägite sel, sel, sel teemal," selgitas Helen.

Heleni sõnul kiusati teda ka tema juuksevärvi üle: nimelt otsustas neiu juuksed saate võtete ajal blondist lillaks värvida, mis aga teletegijatele üldse ei meeldinud ja mille pärast teda lausa mõnitati. "Kui värvisin juuksed lillaks, öeldi mulle, et kujutad sa nüüd ette, et tuleb järgmine mees ja talle tuleb mingi lilla peletis vastu!" rääkis Helen ning kinnitas, et lahkuski saatest seetõttu varem, et ta ei kannatanud enam seda mängu mängida. "Mulle aitas, mul oli kõrini."

Heleni ja Kalvi-Kalle suhe tekitas televaatajates enim furoori, kuid ka Liisa jäi inimestele silma oma alkoholi- ja seksilembusega. Naise sõnul maaliti teleekraanil temast lihtsalt selline pilt. Helen kinnitas, et joomist suruti saates tõepoolest hästi palju peale: "Nii kui see korter mulle anti, oli see kohe alkoholiga täidetud. Et võin jooma hakata. See oligi nende soov, et oleme natukene joonud ja äkki läheme tülli, äkki hakkame kraaklema, nutma…selliseid asju nad soovisid," paljastas ta.

Saates osalemise eest Heleni sõnul neile midagi ei makstud. "Ainult kompensatsiooni alkoholi näol," selgitas Helen, mille peale Mallukas imestunult küsis, et kas tõesti oli ta nõus tasuta alkoholi näol kuus nädalat oma elust ohverdama."Just nii! Mõtlesin, et tore! Saab tasuta juua ja uusi tutvusi," kinnitas Helen.

Olenemata kõigest ei kahetse Helen, et ta saates osales. "See oli ikkagi tore kogemus ju. Ma nüüd näen, et kuidas saab saateid teha. Ma oskan täiesti teise pilguga vaadata nüüd telekat, et mis seal taga pool tegelikult toimub," ütles ta. Ka uuesti mõnes saates osalemise mõtet neiu maha ei mata. "Oleneb, kes seda saadet teeb. Tegelikult on saate tegemine väga tore ja mulle hullult meeldib see telemaailm ja kõik see, mis siin toimub ja meelelahutusäri. Lihtsalt see kogemus õpetas mulle, et kõiki inimesi ei saa usaldada," rääkis ta.

Lisaks armastab Helen väga saatest saadud tähelepanu ning seda, et inimesed soovivad temaga selfisid teha.

"See ongi põhjus, miks ma saadet tegelikult ei kahetse. Ma sain ju inimestele rõõmu valmistada. Inimesed vaatasid telekat, neil oli tore, neil oli naljakas, neil oli äge…Ja kui nad mind näevad, siis nad saavad selfi teha…See on nii tore ju!“ rõõmustas neiu.

Liisa sõnul ei ole midagi häbeneda selles, et nad läksid saatesse tähelepanu pärast.

"Loomulikult on see tähelepanu mingis mõttes positiivne, sest seda me, ilmselt võin öelda, kõik taotlesimegi. Positiivne on ka see, et näost näkku tullakse ütlema ainult head. Vähemalt minul ei ole kokkupuudet, et keegi oleks halvasti tulnud näost näkku ütlema," kinnitas ta.