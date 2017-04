Fännide rõõmustamiseks ja uute vaatajate saamiseks ohverdas mees oma sõbratari, kellele viskas julma vembu, kui tema pesu sisse kõige karmimat tšillit pani.

Videol on näha, kuidas jooksma läinud naine kurdab, et ta tagumik on justkui leekides, vahendab The Sun.

Naise sõnul on ta valmis kasvõi kõigi ees aluspesu jalast rebima, sest nii valus, kõrvetav ja ebameeldiv on see tunne. Naine kallab peaagu terve pudeli vett oma tagumikule, kuid ka sellest pole abi.