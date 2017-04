Ta lisas, et ammu on möödas ajad, kus head kaubanduskeskust iseloomustab ainult paljude laia valikuga poodide olemasolu, kuigi hea kaupluste kooslus jääb ikkagi kõige fundamentaalsemaks kriteeriumiks.

"Uus laiendus toob juurde üle 20 teeninduspinna. Hiljuti sõlmisime lepingu Apollo kinoga ja plaanis on rajada ka spordiklubi People Fitness," ütles Ülemiste keskuse tegevjuht Guido Pärnits.

"Üha suurem roll on keskustes vaba aja veetmisel ja meelelahutusel, see osakaal suureneb. Inimesed tahavad söögikohtades einestada ja kinos käia. Seetõttu on Euroopa moodsaima kinokompleksi rajamine Ülemistesse väga tervitatav ja oodatud sündmus," selgitas Pärnits.