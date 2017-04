Täna käis "Vikerraadios" oma blogist ja uuest videoportaalist rääkimas Eesti populaarseim blogija Mariann Treimann ehk Mallukas. Blogistaar nentis, et kui ta 15-aastaselt blogiga alustas, ei olnud tal mõtet, et tahaks sellega populaarne olla või sellega kuhugi jõuda.

Blogi pidamist alustas Mallukas juba 15-aastaselt. "Kirjutasin, kuidas ma vene keele tunnist poppi tegin ja kuidas mu süda oli murtud elu armastuse poolt. Selline tüüpiline tiinekahala. Aga toona juba blogiti palju, lihtsalt see blogimaailm oli teistsugune. Enamus blogijaid olid minust palju vanemad. Vaatasin, et neil on blogi – nii lahe ja tahan ka," meenutas ta.

Treimanni sõnul ei alustanud ta blogi mõttega, et tahab sellega populaarseks saada või kuhugi jõuda, ta kirjutas blogi, kuna see talle meeldis.

"Kui ma jäin esimest last ootama, oli mul nii palju asju, mida ma tahtsin kirja panna ja mäletada. See, et sellega lugejad kaasnesid, oli lihtsalt positiivne nähtus," ütles naine.

Mallukas on tuntud selle poolest, et kirjutab kõigest - ka oma elu kõige intiimsematest hetkedest nagu näiteks raseduse katkemine. Blogija sõnul ei ole tal ühtegi tabuteemat, mille kohta ta kindlasti ei kirjutaks.

"Võib-olla, kui mul lähiringkonnast keegi ütleks, et nad ei soovi, et ma sellest kirjutaks, siis ma loomulikult ei tee seda," rääkis ta, lisades, et sellist olukorda varasemalt juhtunud ei olegi.

"Mu emale eriti ei meeldi kui ma temast räägin, aga ta on ka teise põlvkonna inimene, ta ei saa üldse aru, miks peaks keegi blogima. Aga ma austan seda ja ei kirjuta ta kohta midagi eriliselt," lausus Mallukas.

Enda elu kohta ei karda ta aga kirjutada, sest naise sõnul ongi päriselu selline ning paljud inimesed elavad taolist elu.

"Nii head kui halvad asjad juhtuvad meie kõigiga ja on lihtsalt hea leida internetis seda tuge. Kui mina need asja välja kirjutasin, sain oma tuhandetelt ja tuhandetelt lugejatelt nii palju positiivset vaimset tuge. See oli väga hea tollel hetkel ja ma kujutan ette, kui kellelgi veel selline asi juhtub siis ta loeb seda ja näeb neid kommentaare, siis see aitab ka teisi inimesi," sõnas naine.

Populaarseimad teemad blogis on Malluka sõnul rasedus- ja sünnitusteemad. "Ma arvan, et mu esimene blogi lugejarekord purustati 2013. aasta oktoobris ja nüüd järgmine siis 2016. aasta 8. oktoobril, mu laste sündidega. Kõik tahtsid näha, mis nägu tuli!" naeris ta.

Oma viimase lapse, Lende sünnitusele eelnevat ja järgnevat said naise fännid näha isegi Facebooki live-videopildi vahendusel.

"Kui mu viimane laps Lende sündis, siis tegin 3 tundi hiljem Facebookis laivi. Ma seal enne seda surin natukene, aga kui perepalatisse sain, siis oli nagu juba elu sees ja mul oli postkastis juba üle 900 kirja, et kuidas läks ja kas on juba läbi. Ma ausalt öeldes ei viitsinud neile kõigile vastata ja mul oli nii palju emotsioone, mida rääkida. Ma tegin paar live'i ka sünnitustoast, mitte otsaselt pea välja kargamise hetkel, aga enne seda. Ja ma pole ise veel seni suutnud neid ise vaadata, ma jätan need maiuspalaks kunagi, kui ma tahan veel üht last, siis ma vaatan neid," naeris ta.

Treimanni sõnul tema abikaasal Kardol blogimise ja nende pereelu kajastamise vastu midagi ei ole. "Temale meeldib. Tema on väga uhke ja rahul, et tal nii imeline naine on, kes nii populaarne on," naeris Mallukas, lisades, et abikaasale meeldib samuti populaarsus. "Kui vähegi võimalus, siis meeldib talle kaasa lüüa ja kaasa rääkida, lihtsalt ta kirjutada ei viitsi."

Mallukas alustas hiljuti uue videoprojektiga "Melu TV", kus räägib erinevate saatekülalistega elulistel teemadel. Kuid portaalis on ka meesterubriik ning Mallukas vastaski meestele mõeldud küsimustele:

Millistest naistest peab eemale hoidma?

"Kahepalgelistest. Mulle tundub, et üsna palju on selliseid, kes näo ees teevad head nägu ja selja taga mitte. Palju lihtsam on inimesele näkku öelda, kui ei meeldi või üldse mitte tegemist teha."

Kas abielumehel võib olla naissoost südamesõbrannasid?

"Minu abikaasa vastas, et ei või, aga mina arvan, et kui küsida vastupidi, kas abielunaisel võib olla meessoost südamesõpru, siis mul on väga hea südamesõber Kristjan Laas, kes on mu parim sõber olnud üle kümne aasta kõvasti. Ma tahaks näha, mis väevõim meid lahutada saaks," lausus naine, kinnitades, et maganud ta sõbraga ei ole.

Mitu korda nädalas on miinimum?

"No ma ei tea, eks ma võiks ohverdada üle päeva kui väga vaja."

Enda kõige veidram kiiks?

"Minu kõige veidram kiiks on see, et mulle meeldib külmaks läinud toit palju rohkem kui soe toit. Ja kuivanud leib. Ma mõnikord laotan leiba endale majapidamisse, et teinekord teda kuivanuna leida."

Kas suurus loeb?

"Jah."