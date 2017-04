Kas tunned mõnikord, et pärast sööki on sult justkui kogu energia ära röövitud ja tahaks ainult magada? Kas mäletad, mida sa sõid?

Portaal Women's Health hoiatab sind 3 toidu eest, mis su totaalselt ära väsitavad.

1. Maitsestatud jogurt - sisaldab palju suhkrut. Mõnes jogurtis on suhkrut isegi šokolaadist enam!

2. Punane vein. Uuringud näitavad, et juues veini enne uinumist ajad oma unetsükli sassi. Piisab juba klaasist või kahest, et uinuksid kiiremini. Tundub hea mõte, aga alkohol jäta su keha janusse. Ära imesta, kui hommikul on nägemine hägune.

3. Energiabatoonid - vitamiinid ja mineraalid võivad seal olla, kuid enamasti on ka liigselt suhkrut lisatud. Põhjustab suhkrutaseme kõikumist ja sa tunnedki end väsinuna.