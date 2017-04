Tänase saate külaline Liis-Marie Pihus veetis mõnda aega tagasi aasta Ameerika Ühendriikides lapsehoidjana ning kinnitab pärast seda: USA on unistuste maa!

Liis-Marie soovitab kõigil, kel vähegi võimalik ja tahtmist, minna USA-sse lapsehoidjaks, sest see on kõige lihtsam viis, kuidas sinna tööle saada. Omal käel minnes on üliraske, kui mitte võimatu, tööviisat saada - lapsehoidjatöö puhul ajab aga agentuur asja korda.

Samuti räägib Liis-Marie, kuidas käib asjaajamine, kui palju raha selle tööga teenib ja kuidas suhelda ameeriklaste perekonnaga.

Saadet juhib Liina Metsküla.

