Vandeadvokaat Allar Jõks leiab, et mõnel juhul on valdade sundliitmine õigusvastane ja suurvaldade liitmise peamiseks eesmärgiks on pigem sobilike valimisringkondade moodustamine enne kohalikke valimisi.

Haldusreform on iseenesest õige asi ja ma ei ole seda kunagi varjanud, et kohalike omavalitsuse üksuste liitmine või ühendamine on samm õiges suunas. Aga praeguses etapis on suurim puudus see, et Vabariigi Valitsus on teinud mitmeid ettepanekuid sundliitmiseks, mis tegelikult ei vasta seadusele ja ei ole ka loogiliselt põhjendatud. Väga paljud liitmised muidugi on," leiab endine õiguskantsler.

Vandeadvokaat Allar Jõks on advokaadibüroo SORAINEN riigiga suhtlemise ja haldusõiguse töörühma juht.

