Keila linna sunnitakse vägisi liituma Paldiski linna ja lähivaldadega, mistõttu linnavalitsus korraldab sel nädalavahetusel rahvahääletuse sundliitmise poolt või vastu.

Haldusreformiga jäi 10 000 elanikuga Keila linn esialgu iseseisvaks üksuseks, nüüd aga otsustas valitsus ootamatult sundliita Keila linna kujuneva Lääne-Harju vallaga, kuhu peaksid koonduma Paldiski linn, Keila, Padise ja Vasalemma vald. 9. veebruaril tehtud otsus on tekitanud linnaelanike seas kõva vastuseisu ja protesti.

"Oleme endiselt seda meelt, et Keila linn peaks jätkama iseseisvana, linn on endaga hästi toime tulnud, meil on kõik halduskriteeriumi nõuded täidetud. Me ei näe mingit põhjust, miks peaks hästi toimivat omavalitsust lammutama hakkama," teatas Keila linnapea Enno Fels.

Refereeritud artikli täistekst Maalehes.