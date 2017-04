"Leidub rohkelt roolikeerajaid, kes ei pea kiiruse ületamist ohtlikuks ja häirivaks, kuid tunnetab ise kiiruse ohtu kodu või töökoha läheduses. Kui juht ei taha, et teised kihutavad tema kodu naabruses, siis peaks ta sama tegema võõrastel tänavatel," sõnas juhtivkorrakaitseametnik.

Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametniku Sirle Loigo sõnul laekus politseile ka teisi muresid, kuid ka sel aastal püsib fookus raske jalaga juhtidel. Aasta-aastalt kasvanud kiiruseületamiste arv linnades on üks põhjus, miks ka tänavused politsei liiklustalgute fookuses on kiiruseületajad.

Suur osa, pea tuhat ettepanekut kanti kaardile Harjumaal ja Tallinnas. Loigo sõnul pole see üllatav, sest Harjumaal elab ja liigub igapäevaselt palju inimesi. "Kuid liiklustalgute mõte on jõuda ka sinna, kus igapäevaselt patrull ei jõua. Teeme oma parima, et olla kohal vahel politseinikele kaugeks jäävates piirkondades," ütles Loigo.