Ilm jääb kolmapäeval endiselt jahedaks. Kui öö on külmakraadidega, siis päeval üle kuue soojakraadi termomeetripügal ei tõuse.

Öö vastu kolmapäeva on enamasti selge ja kuiv. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3..-9, rannikul kohati 0°C, teatas Riigi Ilmateenistus oma kodulehel.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +2..+6°C.

Neljapäeval hakkab pilvisus küll tihenema, kuid sadu veel ei tule. Küll aga tugevneb tuul. Reedel on juba sajuhoogusid kõikjal üle Eesti ning on tuuline. Soojakraade on 3-9.