Eile kogunes paarkümmend ATKO bussijuhti Tallinnas Ahtri tänaval ettevõtte peakontori akende alla, et avaldada pahameelt aprillist muutunud tööaja arvestuse süsteemi pärast.

Piketi korraldas transpordi ametiühing, solidaarsusest olid kohal ka üksikud meremeeste ja raudteelaste ametiühingu liikmed.

"Tööandaja väldib ebaseaduslikke võtteid kasutades ületunde ja saab nii bussijuhtidele vähem palka maksta," põhjendab transpordi ametiühingu esimees Jaan-Hendrik Toomel piketti.

Bussijuhid arvavad, et ATKO kasutab ebaseaduslikult tööpäevasisest valveaega, et vähendada kunstlikult bussijuhtide tööaega viisil, mis on vastuolus seadusega.